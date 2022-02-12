بتوجيه ملكي.. بناء 100 منزل للأسر العفيفة في إربد

أوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، ببناء 100 منزل للأسر العفيفة و5 مدارس وحدائق عامة وتأهيل منطقة الحمّة السياحية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك خلال تفقد الخصاونة، اليوم، وبحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وعدد من الوزراء سير العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع طريق إربد الدائري.

واستمع إلى إيجاز من وزير الاشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي والمسؤولين في الوزارة حول أهمية المشروع في التخفيف من الأزمات المرورية التي تعاني منها مدينة إربد ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوعز الخصاونة بتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من طريق إربد الدائري بطول 12 كيلو مترا قبل بداية صيف هذا العام، وجدولة المقاطع للمرحلة الثالثة من الطريق على فترات زمنية للتنفيذ.

وأكّد أن الحكومة تعمل وإنفاذا للتوجيهات الملكية السامية على سرعة إنجاز المشاريع التي تنعكس على حياة المواطنين والتسهيل عليهم.

ويبلغ طول طريق إربد الدائري 53 كيلومترا تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا في حين أن الدراسات والتصاميم الهندسية جاهزة للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية بطول 12 كيلومترا والتي تخدم قرى غرب إربد والثالثة بطول 23 كيلومترا وتخدم مناطق شرق إربد.

ورافق رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الداخلية مازن الفراية ووزير العمل نايف استيتية ومحافظ اربد رضوان العتوم.