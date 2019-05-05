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بثور الأقدام.. لماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

منذ 50 دقيقة

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الغد- تعد بثور الأقدام من المتاعب ‫المزعجة، حيث إنها تتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي. فلماذا ‫تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، قال البروفيسور الألماني مارتن شيرير كما نقلت الجزيرة، إن البثور ‫تهاجم الأقدام لأسباب عدة، منها ضيق الحذاء والجوارب غير المناسبة والتحميل ‫الخاطئ على القدم.

‫وحذر أستاذ الطب العام بمستشفى هامبورج-إبندروف الجامعي من فقع بثور ‫الأقدام، وإلا سينشأ جرح مفتوح يكون عرضة للجراثيم والعدوى. وفي حال ‫تعرضت البثور للفقع من تلقاء نفسها، فإنه ينبغي تعقيمها جيدا.

‫وبدل فقع البثور، ينصح شيرير باستعمال لاصقة طبية تحتوي على مادة ‫فعالة من أجل تسريع وتيرة الشفاء من ناحية، وحمايتها من الأوساخ ‫والاحتكاك المؤدي إلى الفقع من ناحية أخرى.

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