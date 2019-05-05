بثور الأقدام.. لماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

الغد- تعد بثور الأقدام من المتاعب المزعجة، حيث إنها تتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي. فلماذا تنشأ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، قال البروفيسور الألماني مارتن شيرير كما نقلت الجزيرة، إن البثور تهاجم الأقدام لأسباب عدة، منها ضيق الحذاء والجوارب غير المناسبة والتحميل الخاطئ على القدم.
وحذر أستاذ الطب العام بمستشفى هامبورج-إبندروف الجامعي من فقع بثور الأقدام، وإلا سينشأ جرح مفتوح يكون عرضة للجراثيم والعدوى. وفي حال تعرضت البثور للفقع من تلقاء نفسها، فإنه ينبغي تعقيمها جيدا.
وبدل فقع البثور، ينصح شيرير باستعمال لاصقة طبية تحتوي على مادة فعالة من أجل تسريع وتيرة الشفاء من ناحية، وحمايتها من الأوساخ والاحتكاك المؤدي إلى الفقع من ناحية أخرى.