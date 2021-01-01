بث مباشر لدعم ذات راس

عمان – الغد- تواصل إدارة نادي ذات راس برئاسة أحمد الجعافرة، تنظيم بث مباشر عبر “فيسبوك”، لمناشدة محبي النادي لتوفير دعم مالي للفريق الذي يتصدر منافسات دوري الدرجة الأولى، وبات قريبا من الصعود لدوري المحترفين.

وخرج نادي ذات راس يوم أمس الخميس، ببث مباشر للمرة الثالث خلال شهر، لشرح اوضاع النادي المالية الصعبة، ومناشدة المحبين لدعم الفريق في رحلة العودة لدوري المحترفين.

ونجح ذات راس في البث المباشر الأول في توفير جزء من رواتب اللاعبين، على أمل الحصول على مزيد من الدعم في قادم الايام، للايفاء بمستلزمات الفريق.

وكان شح الموارد المالية في النادي، اثر على تحضيرات الفريق وتدريباته في بعض المراحل، بسبب مطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية.- (أخبار النجوم)