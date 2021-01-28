بث نهائي كأس ليبرتادوريس في 191 دولة لأول مرة

أسونسيون – أعلن رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينجيز أن نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس الذي يجمع فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين السبت المقبل على ملعب (ماراكانا) في ريو دي جانيرو سيبث لأول مرة في 191 دولة.

وأوضح دومينجيز الأربعاء أن اللقاء سيبث أيضا على متن طائرات تجارية وسفن سياحية بفضل اتفاق بين كونميبول ومحطة (سبورت 24).

وبالإضافة إلى رقم البث القياسي، تشهد هذه النسخة أيضا أكبر جائزة مالية للفائز باللقب والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، تضاف لها المبالغ التي حصل عليها الفريق الفائز نظير تجاوزه كل مرحلة في البطولة، ما يعني أن إجمالي قيمة جائزته تصل إلى حوالي 22 مليون دولار.

وعلاوة على هذا سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ لضمانه التأهل للنسخة المقبلة من البطولة.

وأبرز دومينجيز خلال تصريحاته الأربعاء أن الكونميبول كان الاتحاد الوحيد في العالم الذي لم يغير شكل منافساته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت الأدوار الإقصائية من مباراتي ذهاب وعودة.

وهنأ دومينجيز الاتحادات العشرة التابعة للكونيمبول على عملها خلال اشهر الجائحة مما سمح بإقامة نهائي بطولة كوبا سودأمريكانا في 23 يناير والذي توج به ديفينسا اي خوستيسيا الأرجنتيني على حساب مواطنه لانوس ، وسيسمح بإقامة نهائي ليبرتادوريس السبت المقبل. (إفي)