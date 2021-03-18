بحث أردني: ازدياد ملحوظ بالجلطات الشريانية لدى مصابي كورونا

الرمثا- الغد- أكد استشاري جراحة الاوعية الدموية والقسطرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل الزعبي، ازدياد ملحوظ بنسبة الجلطات الشريانية في فترة جائحة كورونا، داعيا إلى ضرورة التشخيص السريع لمنع حدوث المضاعفات التي قد تؤدي الى فقدان الحياة او الأطراف.

وأشار الزعبي خلال بحث جديد بعنوان “الجلطات الشريانية الحاده في الأطراف السفلية لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد” والذي اجري في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، الى ان عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا أصيبوا بجلطات شريانية نتيجة حالة فرط التخثر للدم عند الإصابة بالفيروس.

وأوضح الزعبي أن الدراسة التي أعدها تعد الأولى من نوعها وتكمن أهميتها في أنها ستوجه انتباه أطباء جراحة الأوعية الدموية في شتى أنحاء العالم لدراسة هذه الظاهرة التي يمكن تجنب حدوثها خصوصًا عند الأفراد ممن لديهم استعداد للإصابة بالجلطات الشريانية.