بحث إدراج آلة السمسمية العقباوية على التراث الثقافي لليونسكو

العقبة – بحث اجتماع عقد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، آلية البدء بإعداد ملف آلة (السمسمية) الموسيقية لغايات الترشح لليونسكو وإدراجها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي العام القادم.

وبينت مديرة مديرية التراث في وزارة الثقافة حنان دغمش الخطوات التي يجب العمل بها وتشكيل لجنة الترشح التي تضم مديرية التراث وخبير للتراث لدى اليونسكو وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والهيئات الثقافية التي تستخدم هذه الآلة وباحث في السمسمية من المجتمع المحلي.

وقالت إن مهام اللجنة تتمثل بحصر التراث المتعلق بالسمسمية وتوثيق الفعاليات وورش العمل التي تدعم الملف، مشيرة الى مسؤولية الوزارة في اظهار الادوات الثقافية والفنية التي تبين التراث الشعبي الاردني في مختلف مناطق المملكة.

واكد مفوض السياحة والاقتصاد في السلطة شرحبيل ماضي استعداد السلطة المساهمة في تقديم الملف وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة به لما لهذا الانجاز من اهمية في وضع العقبة على خارطة الفنون العالمية باعتبار ان السمسمية تستخدم حصريا في العقبة كآلة شعبية لارتباطها في البحر .

بدوره، بين مدير ثقافة العقبة طارق البدور ارتباط التراث الثقافي للعقبة بالسمسمية فهي رفيقة الصياد في البحر وعمل العقباوي على إدخالها ضمن نشاطات حياته اليومية وما ارتبطت فيه من عادات الزواج والمناسبات الاجتماعية. (بترا)