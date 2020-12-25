بحث إنشاء مجمع دوائر للقطاع الزراعي

عمان – الغد-عقد وزير الزراعة محمد داودية ووزيرة الدولة لشؤون التطوير المؤسسي الدكتورة رابعة العجارمة اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج Segma الذي يعنى بالحوكمة وتقديم الدعم الفني لبرامج الخدمات المشتركة لدول جوار الاتحاد الاوروبي.

وتم في الاجتماع بحث إمكانية انشاء مجمع متكامل لمباني وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية ومؤسسة الأقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية بالإضافة إلى المنظمات الدولية التي تستضيفها بلادنا.

ومن المنتظر ان يسهم هذا المجمع المتكامل في تبسيط الإجراءات وتسريعها وتحسين جودة الخدمات وتخفيض النفقات من خلال دمج بعض ادارات وخدمات عدد من الدوائر والمؤسسات.

وابدت وزيرة الدولة لشؤون التطوير المؤسسي الاستعداد لتقديم كافة أوجه التعاون من خلال إعداد إطار زمني وتشكيل لجنة توجيهية وفريق فني بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي لتحديد الأهداف وتوزيع الأدوار والمهام في سبيل تطوير الاداء وتخفيض التكاليف المترتبة واولها اجور المباني المستأجرة الحالية.

من جانبها استعرضت بعثة الإتحاد الاوروبي تجارب الابنية المتكاملة التي انجزت لدى بعض الدول مبينة عناصر القوة التي تحققت.