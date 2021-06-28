بحث الاستفادة من الخبرات الأردنية خلال كأس العالم في قطر

عمان- الغد- بحث وزير العمل يوسف الشمالي، مع السفير القطري في عمان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني ، سُبل تعزيز وتطوير الشراكة الأردنية القطرية في مختلف المجالات، وتحديداً المتعلقة بشؤون العمل.

واكد الوزير خلال لقائه اليوم الاثنين، السفير القطري أهمية التعاون بين الجانبين والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأردنية للعمل في قطر، سواء خلال انعقاد كأس العالم في الدوحة، أو في مجالات العمل الأخرى.

وأكد الشمالي أن العلاقات الأردنية القطرية ترتكز على الأخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جهته، أعرب السفير القطري، عن فخره واعتزازه بمستوى العلاقة القائمة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، التي ترجمت على أرض الواقع بالمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد السفير بالكفاءات والخبرات الأردنية المتميزة التي تعمل في قطر، مثمنا تعاون الحكومة الأردنية ووزارة العمل في تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.