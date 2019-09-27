بحث الاستفادة من تجربة استونيا بمجال “الرقمنة”

عمان- الغد- بحث ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مع وفد يمثل شركات في استونيا تعمل بمجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في امكانية اقامة شراكات تجارية بين شركات البلدين العاملة بهذا القطاع.

كما تم البحث خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، في امكانية استفادة الاردن من تجربة استونيا المتقدمة بمجال “الرقمنة” وبخاصة انها تعد من الدول الرائدة عالميا بهذا الخصوص.

وبين الرواجبة ان الاردن يمتلك الكثير من الفرص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة وهناك قصص نجاح كبيرة حققتها شركات اردنية ما يفسح المجال للتعاون مع نظيرتها الاستونية وتبادل الخبرات والمعارف.

واشار الرواجبة الى ان غرفة تجارة الاردن على استعداد لترتيب زيارة لوفد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيارة استونيا للاطلاع على الفرص التي يمكن من خلالها اقامة شراكات تجارية تدخل الى الاسواق الاوروبية واسواق المنطقة.

ولفت الى ما انجزه الاردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبته المستمرة للأحداث المتسارعة مؤكدا إن الاردن يمتلك فرصة استثمارية فريدة من نوعها لتطوير البرمجيات الاحترافية واعادة تصديرها للعالم نظرا لوجود ايدي عاملة ماهرة ومؤهلة بهذا القطاع.