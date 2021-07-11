بحث التعاون بين الألمانية الأردنية والمركز الجامعي للعلوم بجيبوتي وجمعية التعاون الأفريقي

عمان- الغد- بحثت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتورة منار فياض والمدير العام للمركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية بجيبوتي الأستاذ الدكتور ميسرة محمد سيف ورئيس جمعية التعاون الأردني الأفريقي عمر عبدات سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء التباحث في تعميق التعاون بين الجهات الثلاثة من خلال نقل التجارب والخبرات المتوفرة بالجامعة الألمانية الأردنية الى طلبة المركز وأعضاء الهيئة التدريسية فيه ولا سيما في تخصصات الطاقة وهندسة الكمبيوتر وهندسة الكهرباء.

وأشارت فياض الى استعداد الجامعة للمساعدة والتنسيق في المجالات التي يمكن البناء عليها ونقل تجربة الجامعة الألمانية الأردنية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في جيبوتي كدورات تدريبية او مساقات عامة أو زيارات ثقافية.

وقدمت فياض ايجاز عن الجامعة وبرامجها الأكاديمية، مبينةً انها تأسست على غرار الجامعات الألمانية لتوفير تعليم نوعي وتقني متميز على مستوى المنطقة ولتكون جسرا ثقافيا يربط بين الأردن وأوروبا.

من جهته بين محمد سيف أن مركز (CFD) الجامعي مؤسسة خاصة تُعنى بالتعليم الجامعي التقني وتتمثل رؤيته في تحقيق الريادة والتميز في مجال التعليم التكنولوجي والصناعي من خلال منظومة معرفية ورقمية ذكية بمعايير عالمية، فيما أشارعبدات الى أن الجمعية تتطلع الى تعزيز الشراكة في مجال التعليم ما بين الجامعات الأردنية والمؤسسات التعليمية الأفريقية.

وفي نهاية اللقاء جال الضيوف في عدد من مرافق الجامعة.