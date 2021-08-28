بحث التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية وشركة سيمنز الألمانية

عمان- بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي ‏وممثل المكتب الإقليمي لشركة سيمنز الألمانية سيد علي مهدي سبل التعاون بين الجانبين لإنشاء حاضنة للريادة والتفكير والابتكار داخل الحرم الجامعي، للاستفادة منها في تنمية ‏مهارات الأكاديميين والباحثين والطلبة في مجال البحث والتطوير والمشاريع ‏الريادية.

وأشار الدكتور الحلحولي خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الدولية الدكتور رالف روسكوف الى أهمية المشروع للجامعة انطلاقا من حاجة المؤسسات الأكاديمية للريادة والابتكار، مبينا أن الجامعة ستدعم أية جهود في هذا المجال وستقودها تجسيداً للرؤية الملكية السامية بدعم البحث العلمي والابتكار والريادة في ‏الأردن.

وبين الدكتور الحلحولي أن شركة سيمنز الألمانية من الشركات المشهورة عالميا، لذلك لابد أن يشمل التعاون معها مبادرات وفعاليات وأنشطة وورش تدريبية في مجال التعليم المهني.

من جهته بين مهدي أن رسالة الشركة ورؤيتها تتخلص في دعم المبادرات الريادية ولا سيما مع الجامعات، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجامعة في إنشاء الحاضنة ليكون الأردن البلد العربي الثاني الذي سيحتضن المبادرة.

بدوره بين عميد كلية ‏العلوم الطبية التطبيقية الدكتور وليد الزيود أن الكلية بادرت الى تهيئه التعاون مع الشركة لاحتضان المبادرة وتقديم الخبرة ‏العلمية والعملية اللازمة لتحقيق غاياتها كزيادة عدد النماذج البحثية ‏المبدئية القابلة للتحول لمرحلة الإنتاج، كما أشار رئيس ‏قسم الهندسة الطبية الحيوية، الدكتور سمير حسن الى ان المبادرة ستساهم في صقل مهارات الطلبة في ‏المجالات التطبيقية وخصوصا المتعلقة بتطوير الحلول التي تخدم القطاع الطبي و ‏الصحي.

حضر اللقاء من الجامعة مدير مكتب الاتصال مع ‏الصناعة بريتا كيلر ومن الشركة ممثلها في الأردن المهندس صهيب ياسين.‏