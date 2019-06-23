بحث التعاون بين “اليرموك” ومعهد التطبيقات التكنولوجية للإرث بإيطاليا

اربد – الغد – التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، مع الدكتور روبيرتو جابريلي من معهد التطبيقات التكنولوجية للإرث الثقافي في ايطاليا، حيث تم بحث سبل التعاون في مجال تنفيذ مشروع علمي يعنى بموقع أم الرصاص الأثري، بالتعاون مع كليتي الآثار والأنثروبولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

وأشار كفافي إلى أن كلية الآثار في جامعة اليرموك كانت السباقة على الدوام، في إجراء البحوث والمشاريع العلمية في مختلف المواقع الأثرية والتراثية في الأردن، حيث أسهم باحثوها وبشكل واضح في اكتشاف وتوثيق العديد من المعلومات حول هذه المواقع، مؤكدا أهمية استخدام الأساليب العلمية الحديثة في توثيق ما يتم جمعه من بيانات ومعلومات حول المواقع التراثية والحضارية.

وأكد استعداد اليرموك ممثلة بكليتي الآثار وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع المعهد الايطالي من خلال تنفيذ المشروع البحثي، الذي يهدف إلى تزويد زوار موقع ام الرصاص بالمعلومات الكاملة عنه كصور GPS، والعلامة والجغرافية للمكان، بحيث يتم توثيق هذه المعلومات في قاعدة بيانات ليتمكن الباحثون والمهتمون من الرجوع اليها في أي وقت.

بدوره أكد جابريلي اهمية التعاون مع جامعة اليرموك في مجال تنفيذ هذا المشروع، سيما وأنها تضم باحثين ومختصين متميزين في مجال الآثار وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الأردن بلد يزخر بالمواقع التراثية والحضارية التي تشكل وجهة للباحثين في مجال علم الآثار من مختلف دول العالم.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع باستخدام تقنية الواقع المعزز AR، وهي تقنية التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجة له، على النقيض من الواقع الافتراضي القائم على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية، بحيث يستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية في الواقع المعزز من خلال عدة أجهزه سواء أكانت محمولة كالهاتف الذكي أو من خلال الأجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات، والعدسات اللاصقة جميع هذه الأجهزة تستخدم نظام التتبع الذي يوفر دقة بالإسقاط، وعرض المعلومة في المكان المناسب كنظام تحديد المواقع العالمي GPS، والكاميرا، والبوصلة كمدخلات يتم التفاعل معها من خلال التطبيقات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي الدكتور فواز عبدالحق، وعميدا كليتي تكنولوجيا المعلومات، والآثار، الدكتور سامر سمارة، والدكتور هاني هياجنة، والدكتورة ايفا مالفيني المتخصصة بمعمارية الآثار.

ويذكر أن الفريق البحثي للمشروع يتكون من الدكتور أحمد العرود مدير المشروع، والدكتور خالد نهار نواصرة، والدكتور رامي ملكاوي، والطالب عبدالرحمن الأسمر من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.