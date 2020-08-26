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بحث التعاون بين “عمان العربية” والمركز الثقافي الروسي

منذ ساعة واحدة

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عمان – بحثت جامعة عمان العربية والمركز الثقافي الروسي في عمان أوجه التعاون الثقافي بالشراكة لمستويات تخدم المجالات الثقافية وعملية التعليم والتعلم.

والتقى القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة في مكتبه اليوم نائب مدير المركز الثقافي الروسي الأستاذ روسلان بروخاريف بحضور مساعدا رئيس الجامعة الدكتور حسام الحمد والسيدة ناديا القديمات وعدد من المسؤولين في الجامعة.

وعرض الأستاذ الدكتور الطراونة مسارات العملية الثقافية التعليمة والتعلمية في الجامعة والميزات التنافسية على مستوى التخصصات وأعضاء هيئة التدريس والمساقات الدراسية والأنشطة الثقافية وخدمة العملية التعليمية التعلمية في الجامعة.

وأعرب القائم بأعمال رئيس الجامعة عن تطلعه لإقامة فعاليات ثقافية مشتركة في الحرم الجامعي ورفع مستوى الشراكة مع المركز الثقافي الروسي بما يصب في تعزيز مستوى العلاقات الثقافية بين البلدين.

بدوره أعرب نائب مدير المركز الثقافي الروسي عن إعجابه بالمستوى المتقدم التي تحضى به جامعة عمان العربية بين مثيلاتها الأردنية متطلعا ً للتعاون في المجالات الثقافية مع الجامعة.

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