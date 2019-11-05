بحث التعاون مع السعودية بمجال تكنولوجيا المعلومات

عمان – الغد – بحث ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، مع أصحاب أعمال سعوديين سبل تعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرواجبة في بيان صحفي أمس، ان الأردن يمتلك مقومات بشرية مؤهلة ومدربة لديها أفكار ومشاريع ريادية ناجحة يمكن الاستفادة منها في اقامة مشاريع مشتركة مع السعودية، مؤكدا ان الأردن يسعى من خلال التسهيلات والحوافز التي يقدمها بان يصبح مركزا إقليميا للاقتصاد الرقمي. ودعا الرواجبة، أصحاب الأعمال السعوديين خلال لقاءات اجراها معهم على هامش ملتقى الأعمال الأردني –السعودي الذي افتتح في عمان أول من أمس، إلى الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة سواء كانت إعفاءات ضريبية أو بنية تحتية متطورة.

وأضاف، ان غرفة تجارة الأردن وبحكم انها المظلة الأولى للقطاع ستعقد اجتماعا مع سفارة المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الحالي لبحث إمكانية التعاون بين الشركات الأردنية ونظيراتها السعودية بمجالات الاقتصاد الرقمي. ولفت إلى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها سمعة عالمية وقدرات كبيرة لتحويل التحديات التي تواجهها الى فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات بالاعتماد على المزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة بالمملكة.

وأوضح الرواجبة، أن القطاع الخاص ينظر إلى السعودية كشريك مهم في مختلف المجالات للوصول الى التكامل الاقتصادي بين البلدين الذي يصب في تحقيق المصالح والمنافع المشتركة.