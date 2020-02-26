بحث العلاقات الشبابية بين الأردن والمكسيك

عمان – الغد – بحث وزير الشباب د. فارس البريزات والسفير المكسيكي في عمان روبيرتو هرناندز، أوجه وسبل تعزيز العلاقات في مجال الشبابي بين البلدين، وتمويل بعض المشاريع الموجهة للتدريب للعاطلين عن العمل وغير المستكملين لمرحلة الدراسة الاساسية.

وأكد البريزات أن مشكلة البطالة هي التحدي الاول لدى الشباب الاردني، ما جعل الدولة تتجه لعدد من البرامج والمشاربع أبرزها برنامج “خدمة وطن” والذي يقوم بتدريب الشباب بهدف التشغيل، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي من خلال الريادة والابتكار والتي سيعقبها برامج وملتقيات في مجالات متخصصة في الزراعة والبيئة والسياحة والصحة وغيرها.

بدوره، أكد هرناندز حرص الحكومة المكسيكية على تعزيز أوجه التبادل الشبابي مع الاردن وإقامة برامج للتبادل الشبابي في المجالين الثقافي والتعليمي، مثمنا وملبيا لدعوة البريزات في مد جسور التعاون في المجال الرياضي لتنفيذ مبادرة “الريادة في الرياضة” من خلال الاستفادة من الخبرات المكسيسكية في تأهيل المدربين الأردنيين في عدد من الألعاب الرياضية.