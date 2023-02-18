بحث برنامج تنفيذي لمجلس الأعمال الأردني- السويدي

استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة سفيرة السويد لدى المملكة الكسندرا ريدمارك بحضورالمفوض للتجارة والاستثمار السويدي ماركوس بيترسون و ممثل القسم السياسي لدى السفارة ميري رودي في مقر الجمعية يوم الخميس الماضي. وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.

واستعرض الطباع خلال اللقاء جهود الجمعية ودورها في الترويج الاستثماري لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة في الأردن وحرص الجمعية على تعزيز مكانة الأردن وعلاقته الخارجية على المستوى الدولي، لافتاً الى أن الجمعية قامت بتأسيس مجلس أعمال أردني-سويدي على هامش زيارة ملك السويد الى الأردن في شهر تشرين الثاني من العام السابق.

وأكد الطباع على أهمية وضع برامج عمل لمتابعة نتائج الزيارة الملكية وبما يساهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي لا يزال متواضعاً الى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة.

بدورها، أكدت سعادة السفيرة على أهمية لقاء اليوم الهادف لوضع آليات وبرامج عمل تنفيذية لمتابعة نتائج الزيارة خاصة بعد تأسيس مجلس أعمال مشترك، لافتةً الى أنه جاري التحضير والترتيب لتبادل زيارات متبادلة في منتصف العام خاصة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الطبية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وأشارت سعادة السفيرة الى أهمية السعي الجاد وايجاد الفرص لعقد شراكات بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين، الى جانب العمل على عقد ورش عمل مشتركة، مبينةً أن حجم التبادل التجاري ما يزال متواضعاً ويتطلب العمل على زيادته.

ولفتت سعادة السفيرة الى أن الأردن لا يستورد بشكل مباشر من السويد وإنما من خلال دول المنطقة الى جانب كون المعلومات المتوفرة عن الأردن لدى الجانب السويدي قليلة مما يتطلب العمل معا والتعاون في مجال التشبيك بين رجال الأعمال، معربةً عن أملها بأن يتم افتتاح سفارة للأردن في السويد لما يساهمه ذلك في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، الى جانب التوجه نحو فتح خط جوي.

من جانبه، أشار المفوض العام للتجارة والاستثمار السويدي ماركوس بيترسون الى نجاح زيارة ملك السويد والوفد التجاري المرافق له الى الأردن كما وأن الشركات الأردنية التي تستورد من السويد بازدياد ملحوظ وهو مؤشر ايجابي.

بدوره أشار عضو مجلس الإدارة ميشيل نزال بأن الجمعية ترتبط بما يقرب من 28 مجلس أعمال أردني مشترك كما وتنظم الجمعية زيارات الى مختلف الدول في اطار تلك المجالس ونتطلع بأن يتم تنظيم زيارة مشتركة الى السويد.

مشيراً الى أهمية السعي الدائم لتطوير العلاقات المشتركة وبما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

كما وبين ميشيل أن هناك العديد من الأفكار الإبداعية لفتح مشاريع ناشئة تساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً بأن وجود خط طيران مهم جداً في زيادة السياحة بين البلدين.

بدوره، أكد عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحليم عابدين على أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الاقتصادية، لافتاً الى أن الأردن يمتلك مقومات أن يكون مركزاً اقليمياً على مستوى المنطقة والذي يتيح الوصول الى مليار مستهلك.

ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2021 ما يقارب 82.3 مليون دولار شكلت الصادرات منها ما قيمته 6.3 مليون دولار تركزت في الخضراوات والمواد الغذائية والكيماويات، بينما شكلت المستوردات ما قيمته 76 مليون دولار تركزت في المنتجات الصيدلانية والآلات الكهربائية والأخشاب.

كما وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة ميشيل نزال، المهندس عبد الحليم عابدين، ومدير عام الجمعية طارق حجازي.