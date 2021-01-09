بحث تحديات قطاع صناعة الدواجن واللحوم

عمان -الغد- بحثت غرفة صناعة الأردن التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواجن واللحوم في الأردن خلال اللقاء الذي جمع عددا من مصنّعي منتجات الدواجن واللحوم في المملكة، مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بحضور ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ومدير عام غرفة صناعة الأردن بالوكالة اسحاق عربيات.

وبحث المجتمعون عددا من القضايا التي تهم مصنعي الدواجن واللحوم، ومن أبرزها أن هناك أصنافا لا تستطيع مزارع ومسالخ الدجاج تأمينها لمصانع الدواجن واللحوم مثل (صدور الدجاج، الجلد)، الأمر الذي يستدعي ضرورة استيرادها من الخارج لتغطية احتياجات العملية الإنتاجية لهذه المصانع، كما أن آلية منح رخص الاستيراد لمنتجات اللحوم والدواجن غير واضحة، ما يؤثر سلبا على جودة المنتج النهائي لبعض المصانع.

وخلال اللقاء، طالب أصحاب مصانع الدواجن واللحوم بتشكيل لجنة لدراسة وضع المصانع الأردنية التي تتقدم بطلب رخص الاستيراد لدى وزارة الزراعة، وتحديد قدراتها الفنية للتأكد من أنه يتم استخدام المواد المستوردة في العملية التصنيعية ولا يتم بيعها في السوق المحلي.

وأكد المهندس الجغبير أن غرفة صناعة الأردن تحرص على تطوير العلاقة التكاملية بين القطاعين الصناعي والزراعي، لافتا الى أن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لحل أي معوقات تواجه القطاع الصناعي ضمن نطاق عمل هاتين الوزارتين.

وثمن التعاون الذي يبديه وزيرا الصناعة والزراعة، في التجاوب مع مطالب الغرفة لدعم تنافسية القطاع الصناعي.

وقال المهندس الجغبير “إن قطاع صناعة الدواجن واللحوم الوطنية شهد تطورا لافتا خلال الأعوام الأخيرة من حيث النوعية والقدرة الإنتاجية، وذلك من خلال قدرته على المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة خلال جائحة كورونا عبر توفير منتجات الألبان والدجاج واللحوم والبيض والخبز”.

وبدوره، بين الجيطان أن غرفة صناعة الأردن على استعداد كامل وبجميع دوائرها للقيام بجولات على مصانع الدواجن واللحوم المسجلة في المملكة للتأكد من جاهزيتها للتصدير وقدرتها على الإنتاج، ليتم إعداد كشف بهذه المصانع، ورفعه الى الجهات المسؤولة، بما يتيح لها الاستفادة من أي تسهيلات تقدمها الوزارات والهيئات الرسمية.

ولفت الجيطان الى أن غرفة صناعة الأردن تعمل على حصر القضايا والمعوقات التي تواجه منتجي الدواجن واللحوم ليتم العمل على متابعتها وحلها، ليصار بعد ذلك الى عمل خطة استراتيجية لـ5 أعوام، تعد خريطة طريق لعمل هذا القطاع، بما يؤدي الى تطوره في المجالات كافة.