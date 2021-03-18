بحث ترتيبات المعسكر التدريبي للبعثة البارالمبية في نوشيرو اليابانية

عمان – الغد – بحثت أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مها البرغوثي مع السكرتير الثالث بالسفارة الأردنية في طوكيو طلال مصاروة ترتيبات المشاركة الأردنية في بارالمبيك طوكيو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعهما عبر تقنية التواصل المرئي “زووم” بحضور مديرة مكتب الأمين العام رشا الخياط وعدد من المعنيين بترتيبات الاستضافة والمعسكر التدريبي للبعثة الأردنية المشاركة في طوكيو 2021، حيث ستقيم اللجنة البارالمبية للاعبين المتأهلين معسكرا تدريبيا بمدينة نوشيرو اليابانية قبل عشرين يوما من بدء فعاليات الدورة البارالمبية.

واستعرض الجانبان كافة الجوانب المتعلقة بالمعسكر والخدمات والترتيبات المطلوبة، وأعرب ممثلو عمدة مدينة نوشيرو عن سعادتهم باستضافة البعثة الأردنية في مدينتهم واستعدادهم لتقديم أقصى ما يمكن من خدمات وتسهيلات لراحة المشاركين ونجاح المعسكر.

وقدمت البرغوثي الشكر والتقدير للسفيرة الأردنية في طوكيو معالي السيدة لينا عناب وطلال مصاروة وطاقم السفارة على حسن المتابعة وتذليل كافة الصعوبات خلال المعسكر، كما شكرت عمدة نوشيرو وممثلي كافة مؤسسات المدينة المضيفة.