بحث تعزيز التعاون التجاري بين صاحبات الأعمال بالأردن والهند

عمان – الغد – بحث لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن مع وفد ضم 62 سيدة من صاحبات الأعمال بالهند برئاسة رئيسة جمعية النساء التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية هاجندر كول تالوار سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وأشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي الذي ترأس اللقاء إلى أن العلاقة التي تربط الأردن مع الهند متينة وتاريخية ومبنية على الاحترام والتقدير بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه المستمر على بناء جسور التعاون بين البلدين، مؤكدا ضرورة مواصلة زيارات الوفود للتعرف على الفرص الاقتصادية لدى الجانبين.

وتطرق الرفاعي إلى الحوافز والمزايا المتوفرة بالأردن لتشجيع الاستثمار والأعمال منها تمتع المملكة بالأمن والاستقرار وسهولة دخول الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وتوفر البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والعديد من المناطق الصناعية والتنموية.

ولفت إلى موقع الأردن الاستراتيجي الذي يعتبر عنصرا فاعلا في الدخول إلى الأسواق المجاورة المهمة مثل الأسواق العراقية والسورية من خلال الأنظمة اللوجستية الحديثة وميناء العقبة المتطور الذي اعيد تصميمه وتطويره لخدمة اقتصاديات المنطقة.

وقال الرفاعي ” رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في البلدان المجاورة، ما يزال الأردن قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية”، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين في الهند للتعرف على فرص الاستثمار الواعدة والمتاحة بالمملكة والاستفادة منها.

بدوره، أكد شكر السفير الهندي لدى المملكة أنوار حليم رغبة بلاده في تعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن بما يخدم مصالح الطرفين، مبديا استعداد السفارة لتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك.

وأشار إلى ضرورة مأسسة العلاقة بين ممثلي القطاع الخاص في الأردن والهند بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما، من خلال تبادل الوفود الاقتصادية وتبادل المعلومات الخاصة بالمعارض والمؤتمرات في كلا البلدين.

من جانبها عرضت رئيسة جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن الأردنية رنا عبوة، الاستراتيجية المتبعة لدى الجمعية وخطتها المستقبلية لتطوير اداء صاحبات الأعمال بالمملكة لزيادة مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية.