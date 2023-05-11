بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة الأردن وأبوظبي

بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي الدكتور علي سعيد الظاهري، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الخميس ، تناول اللقاء الذي عقد على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2023″ في أبوظبي سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الغرفتين فيما يخص تبادل زيارات الوفود التجارية والخبرات واقامة معارض مشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتوفرة في البلدين من خلال شراكات مشتركة.

واكد الحاج توفيق إن الأردن والامارات تربطهما علاقات عميقة ومتجذرة بمختلف المجالات ووصلت لمستويات متقدمة من التنسيق والتعاون وبخاصة بالشأن التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

واشار إلى إن الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين تعتبر نواة لتحقيق تكامل اقتصادي بين بلدانها بالعديد من القطاعات الحيوية، وسيكون له فوائد استراتيجية عميقة الأثر على شعوبهما، مشيرا لأهمية الاتفاقيات التي وقعت بقطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.

واكد أن القطاع الخاص الأردني يتطلع لزيادة وتوسيع الاستثمارات الإماراتية بالمملكة والمقدرة بنحو 17 مليار دولار، بالاضافة لتدعيم التعاون بالعديد من القطاعات وبخاصة النقل واللوجستيات، لافتا للاصلاحات التي أنجزت لتطوير بيئة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين واصحاب الأعمال.

ولفت الحاج توفيق لوجود الكثير من الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التبادل التجاري بين الأردن ودولة الامارات العربية من خلال التركيز على السلع غير النفطية ولاسيما بقطاعات الزراعة والمواد الغذائية والملابس والأجهزة الطبية والصناعات الدوائية وغيرها.

يذكر أن صادرات الأردن إلى الامارات بلغت خلال العام الماضي نحو 182 مليون دينار مقابل 1.503 مليار دينار مستوردات.

وتتركز صادرات المملكة إلى الامارات في منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها والأدوية وخضروات طازجة ومنتجا صناعة الأغذية ومواد نسيجية ومصنوعاتها وحلي ومجوهرات وآلات واجهزة ومعدات كهربائية.

وحضر اللقاء النائب الثالث لرئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة القطيطات وفلاح الصغير من غرفة تجارة عمان واحمد عضيبات من غرفة تجارة جرش.