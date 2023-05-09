بحث تنمية العلاقات التجارية بين الأردن والصين

بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلين لقطاعات تجارية، مع وفد تجاري صيني يزور المملكة حاليا سبل تنمية علاقات التعاون التجاري بين البلدين الصديقين ودور القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الثلاثاء يضم الوفد الذي يمثل مركز الصين العربي لنقل التكنولوجيا ممثلين لقطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والأجهزة الطبية والأبحاث العلمية ومواد البناء والمواد الغذائية والتكنولوجيا والمركبات.

وتم خلال اللقاء التعرف على أبرز التطورات التكنولوجية المتعلقة بالعديد من القطاعات، لا سيما الأجهزة الطبية والسيارات والآليات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة، وإمكانية استفادة الجانب الصيني من مناخ المملكة لإقامة استثمارات بالطاقة المتجددة.

كما تم البحث في فرص التعاون بقطاع تكنولوجيا المركبات والآليات الكهربائية، وبخاصة في ظل ازدياد انتشار المركبات الكهربائية على مستوى المملكة والعالم، إلى جانب مناقشة فرص تعزيز صادرات المواد الغذائية الأردنية للسوق الصينية.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ضرورة دعم تسويق السلع والمنتجات الأردنية في الصين كونها ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، إلى جانب إقامة المزيد من الاستثمارات الصينية بالأردن.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أمين الصندوق في الغرفة حسين شريم، ورئيس غرفة تجارة معان خالد كريشان، وممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات حاتم الزعبي، وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها سلامة الجبالي.