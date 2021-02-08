بحث جديد: كورونا البريطانية موجودة في الأردن منذ تشرين الثاني

تيسير النعيمات



عمان – كشفت دراسة حديثة قام بإجرائها الدكتور عزمي محافظة والدكتور مالك سلام من كلية الطب في الجامعة ألاردنية ان سلالة كورونا المتحورة )variant UK )دخلت الاردن في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي هذا البحث، تم استخدام منهجية علم الوراثة العرقي وتتحليلات الساعة الجزيئية لتقدير المتوسط الحسابي لعمر سلالة الفيروس المتحورة والجدول الزمني لانتشارها في الاردن، و ذلك من خّلال دراسة تسلسل الحمض النووي للفيروس .

وقد كشفت الدراسة أن هذه السّلالة المتحورة البريطانية التي تشتمل على تسع طفرات تبدل في الاحماض الامينية في البروتين الشوكي للفيروس ، قد دخلت الاردن في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي وكان التسارع الاكبر لانتشارها مترافقا مع أول أيام العام الجديد 2021.

وحسب الدراسة ، فإن عدد السّلالات التي تسببت في الاصابات في الاردن كان 19 سّلالة مختلفة، اثنتان منهما تسببتا في معظم الحالات وتم تسميتها بالسّلالة الاردنية الاولى التي بدأت في الاننتشار في شهر آب الماضي ، والسّلالة الاردنية الثانية والتي انتشرت في شهر أيلول الماضي. وحسب الدراسة ، فقد وجد الباحثان بصمة جزيئية خاصة لكل من السّلالتين في الجين الشوكي للفيروس ، كما بينت تحليلات علم الوراثة العرقي أن تركيا هي المصدر المحتمل لدخول السّلالة الثانية إلى الاردن.

وحسب الدكتور عزمي محافظة ، أستاذ علم الفيروسات والمناعة في كلية الطب في الجامعة الاردنية ، فإنه ينبغي النظر بعين الحذر لانتشار السّلالة المتحورة في الاردن نظرا للنتائج الاولية في هذه الدراسة والتي بينت عن انتشار متسارع لهذه السّلالة ونظراً لعدد الطفرات المتعدد فيها مما قد يؤدي إلى تغيرات في سلوك الفيروس كما ًبينت دراسات حديثة ، بما يشمل عبء فيروسي أكبر في الافرازات التنفسية واحتمالية انتشار مجتمعي للفيروس على نطاق أوسع.

وتشمل الاجراءات التي ينصح بها الباحثان الاقبال على أخذ لقاحات كوفيد 19 المتوفرة والتي بينت الدراسات مأمونيتها وفعاليتها اضافة الى إلى االاستمرار في اتخاذ إلاجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي واستخدام الكمامات والمعقمات وذلك للتمكن من احتواء انتشار الفيروس في المملكة.

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