بحث سبل التعاون الاستثماري بين الأردن و كوريا الجنوبية

بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو اليوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية لجمهورية كوريا الجنوبية لشؤون الدبلوماسية العامة لي سانغ هوا، سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

واكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، معبرين عن تطلعهم للمزيد من التعاون المثمر والوثيق في ظل العلاقة المميزة بين الجانبين.

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الاردن لي جي وان والوفد المرافق الكوري وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه، سبل توثيق الروابط الإقتصادية وترويج الاستثمار ، خاصة وان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الكبرى في الاردن والتي ينبغي التركيز عليها، وتم دعوة رجال الاعمال الكوريين الى الاستفادة من الميز النسبية والتنافسية التي يتميز بها السوق الاردني.