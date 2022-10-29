بحث سبل التعاون بين البلقاء التطبيقية وماسترخت الهولندية

التقى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني بممثلة جامعة ماسترخت الهولندية ساندرا اندريانسنس مديرة المشاريع الدولية في الجامعة، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زكريا القضاة وعميد كلية الزراعة التكنولوجية وعميد كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعميد كلية الأعمال والمهندسة صبا أبو العلى.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال المشاريع الدولية، وبخاصة في مجال الزراعة التكنولوجية.

واطلع العجلوني على آخر المستجدات في مشروع بناء قدرات العاملين في مجال البستنة والممول من الحكومة الهولندية.

كما تم بحث أطر التعاون المستقبلية بما يخدم الجامعتين، من خلال البدء بتقديم مقترحات مشاريع دولية مشتركة تعزز المشاركة بين الجانبين وتنعكس آثارها الإيجابية على القطاع الزراعي في الأردن.

وعلى هامش اللقاء، تم عقد لقاء تشاوري في كلية الزراعة التكنولوجية عن البرامج التي تطرحها الكلية وأطر التعاون في مجال تقديم المشاريع المدعومة.

كما قدمت مديرة المشاريع الدولية في جامعة ماسترخت عرضا عن تجربة جامعة ماسترخت في التعليم المدمج.

واصطحبت عميد كلية الزراعة التكنولوجية الأستاذ الدكتورة أمل العبادي الوفد في جولة في كلية الزراعة التكنولوجية لإطلاع الجانب الهولندي على المشاريع التدريبية والمختبرات البحثية والتدريسية في الكلية.

وحضر اللقاء نائب عميد كلية الزراعة التكنولوجية الدكتور عصام قرنفله ومديرة المشاريع الدولية في وحدة التعاون والعلاقات الدولية في الجامعة الدكتورة ختام الشريدة.