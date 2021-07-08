بحث سبل التعاون بين لجنة الرجبي وجامعة البترا

عمان – الغد – قام سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس لجنة الرجبي الأردنية بزيارة لجامعة البترا حيث اجتمع مع المستشار الأعلى لجامعة البترا أ. د. عدنان بدران، لبحث سبل التعاون ما بين لجنة الرجبي الأردنية وجامعة البترا، في خطة تستهدف من خلالها تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين لتطويرالبنية التحتية لرياضة الرجبي في المملكة.

وعرض سموه ملخصاً عن تطور رياضة الرجبي منذ نشأتها في العام 2007، حيث تسعى اللجنة بموجب سياستها الجديدة الى استدامة تطور رياضة الرجبي في المملكة وتقوية جذور اللعبة، ضمن خطة استراتيجية تهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين للارتقاء برياضة الرجبي، من خلال توفير بيئة رياضية مناسبة عالية الجودة وتأهيل ملعب الجامعة لاستضافة مختلف البطولات المحلية والعربية والأسيوية، والذي بدوره يدعم اللاعبين في كل من الأندية والمنتخبات الوطنية، ما يعكس ايجابياً على الأداء العالي وعلى الشركاء من كافة القطاعات، حيث يعتبر ملعب جامعة البترا الركيزة الاساسية التي احتضنت رياضة الرجبي وساهمت على تطورها في المملكة منذ نشأتها.

وفي اطار استراتيجية اللجنة المتعلقة بتطوير رياضة الرجبي في الأردن، تستهدف اللجنة في خطتها المستقبلية ادراج رياضة الرجبي في مختلف الجامعات الأردنية والعمل على نشرها، في محاولة لجذب مشاركين جدد وزيادة قاعدة لاعبينها من رجال وسيدات وتوفير مسار لللاعبين للالتحاق في صفوف الاندية المحلية والمنتخبات الوطنية.

يذكر أن جامعة البترا قد استضافت بنجاح العديد من البطولات الأسيوية والعربية على ملعبها العشبي والتي شاركت بها أكثر من عشرة دول عربية بحضور رؤساء اتحادات الرجبي الأسيوية والتي ضمت أكثر من 30 دولة اسيوية في بطولة غرب اسيا العام 2016، بالإضافة الى البطولة العربية بنسختها الثالثة العام 2017.