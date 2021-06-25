بحث سبل تعزيز آفاق الشراكة بين الأردن وقبرص

لارنكا -الغد – يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الآن، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في مدينة لارنكا في الجمهورية القبرصية لبحث سبل تعزيز آفاق الشراكة المتنامية بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمستجدات الإقليمية.

يلتقي الآن @AymanHsafadi

نظيره القبرصي @Christodulides

في مدينة لارنكا في الجمهورية القبرصية لبحث سبل تعزيز آفاق الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات الحيوية والمستجدات الإقليمية.

🇯🇴 🇨🇾#الأردن#CYPJOR_Larnaka2021 pic.twitter.com/1REY7ZJvbh — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) June 25, 2021