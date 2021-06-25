آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

بحث سبل تعزيز آفاق الشراكة بين الأردن وقبرص

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لارنكا -الغد – يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الآن، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في مدينة لارنكا في الجمهورية القبرصية لبحث سبل تعزيز آفاق الشراكة المتنامية بين البلدين في كافة المجالات الحيوية والمستجدات الإقليمية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock