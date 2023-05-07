بحث سير العمل بإنشاء مصنع تعويم الفوسفات بالشيدية

اطلع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات خلال اجتماع عقد في الشركة، على سير العمل بمشروع إنشاء مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع الشركة المثالية المتطوِّرة في منطقة الشيدية بمحافظة معان، بحجم استثمار يصل إلى 85 مليون دولار.

وسيعمل المصنع على تعويم وغسيل كميات كبيرة من الفوسفات ذات الجودة المنخفضة والمكدسة على مدى عشرات السنوات وإعادة استخلاص فوسفات عالي الجودة منها، وبما يتواءم مع اشتراطات شركة الفوسفات وعملائها والمستوردين، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد بالإنتاج في نهاية آذار المقبل بحجم 2 مليون طن سنويا.

وقال الذنيبات، خلال الاجتماع بحضور عدد من مديري الإدارات في الشركة، إن المشروع يأتي ترجمة لتوجهات الشركة لزيادة الإنتاج والتحول نحو الصناعات التحويلية، وتعزيز شراكاتها المحلية والخارجية وانسجاما مع الخطة التسويقية المستقبلية للشركة.

وأشار الى أن المشروع الذي سيوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة، يشكل نقلة نوعية في عمل الشركة، وسيسهم في تحقيق المزيد من الأرباح ورفد الخزينة، وزيادة صادرات المملكة من الفوسفات ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المكانة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية، والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد ضرورة سير العمل بالمشروع بوتيرة عالية وفق الخطط المعدة لذلك، داعيا الإدارات المعنية في الشركة الى متابعة سير العمل في المشروع، في وقت أشاد بالجهود التي تبذلها الشركة المثالية لتنفيذ هذا المشروع ضمن الخطة الزمنية المحددة.

بدوره، عرض مدير عام الشركة المثالية المتطوِّرة للصناعات التحويلية المهندس رامي فاخوري، خلال الاجتماع لمراحل العمل بإنشاء المصنع ونسب الإنجاز المتقدمة فيه.

وقال، إنه تم الانتهاء من أعمال التصاميم الهندسية والصناعية المتعلقة بخطوط إنتاج المصنع وتمديد الكهرباء وخطوط تزويد المياه، والبدء بأعمال الإنشاءات المدنية في الموقع، مؤكدا أن الشركة تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية والمتخصصة، لتوريد معدات خطوط الإنتاج للمصنع.

وبين فاخوري، أن المصنع سيعمل وفق أحدث طرق الإنتاج والوسائل التكنولوجية المتطورة في هذا المجال، وسيراعي أعلى معايير السلامة العامة وسلامة البيئة، والمياه المستخدمة التي سيتم تدوير نحو 85 بالمئة منها.

(بترا)