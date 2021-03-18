بحث علمي حول ازدياد الجلطات الشريانية بين مصابي “كورونا”

الرمثا- نشرت المجلة العلمية العالمية “انتر ناشونال جورنال اوف جينيرال ميديسن” بحثا لاستشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور نبيل الزعبي بعنوان “الجلطات الشريانية الحادة في الأطراف السفلية لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد”.

وأشار الدكتور الزعبي، في تصريح خاص أمس، الى وجود ازدياد ملحوظ بنسبة الجلطات الشريانية في فترة جائحة كورونا وضرورة التشخيص السريع لمنع حدوث المضاعفات التي قد تؤدي الى فقدان الحياة أو الأطراف، مبينا أن عددا كبيرا من مرضى الفيروس أصيبوا بجلطات شريانية نتيجة لفرط التخثر للدم عند الإصابة.

وتعد هذه الدراسة التي أعدها الزعبي والتي أجريت على المرضى الداخلين للعلاج بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من فيروس كورونا، الأولى من نوعها، حسب المجلة العلمية.

وتكمن أهميتها في أنها ستوجه انتباه أطباء جراحة الأوعية الدموية في شتى أنحاء العالم لدراسة هذه الظاهرة التي يمكن تجنب حدوثها، خصوصًا عند الأفراد ممن لديهم استعداد للإصابة بالجلطات الشريانية.-(بترا)