بحث قضية الانذارات الموجهة للمستأجرين من الأوقاف بمحافظة اربد

إربد – بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي خلال لقائه وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، قضية الانذارات التي وجهتها الوزارة لمستأجري أملاكها في محافظة اربد لدفع الأجور المستحقة عليهم وتغيير عقود الايجار الى اجرة المثل او تسليم المحلات قبل نهاية العام الحالي.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اكد الدكتور الخلايلة، وجود مستأجرين لم يقوموا بتسديد ما يستحق عليهم من إيجارات من سنوات عديدة ماضية.

واشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة هذه القضية، مبينا انه سيتم اعفاء كل من يتقدم بطلب خلال فترة التعطل الى جانب ايقاف الانذارات المقدمة الى التجار المستأجرين حتى نهاية العام الحالي.

من جانبه اشار العين الكباريتي ان الوقت الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا غير مناسب لتوجيه الانذارات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم اجمع والتراجع الكبير للنشاط الاقتصادي.

من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الذي حضر الاجتماع استعداده لترتيب لقاء مع التجار المستأجرين من الوزارة وعمل التسويات المالية اللازمة بما يرضي جميع الأطراف.