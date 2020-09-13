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بحسب السن.. ما هي كمية الماء المناسبة للشرب يومياً؟

منذ 30 دقيقة
انفوغراف
انفوغراف

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دبي- قدّم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، توصيات بشأن كمية الماء المناسبة للشرب يومياً.

وبالطبع، تختلف الحاجة للماء بحسب الوزن، ولكن إليكم الكمية المناسبة بشكل عام بحسب الأعمار التالية:

  • الأطفال من سن 8 – 4 سنوات: 1.2 لتر
  • الفتيات من سن 13 – 9 سنوات: 1.4 لتر
  • الأولاد من سن 13 – 9 سنوات: 1.6 لتر
  • البالغين: 2.4 لتر

ويذكر أنه تحتل السوائل حوالي 60٪ من وزن الجسم وتسمح لأعضائنا الداخلية بالعمل بشكل جيد. وينظم الماء درجة حرارة الجسم، ويحافظ على ليونة المفاصل ويحمل المغذيات إلى الخلايا.

ماذا تشمل السوائل؟

وغالباً ما يكون الماء المشروب المفضل، إلا أنه يمكن تناول المشروبات الأخرى كجزء من السوائل اليومية. ومن الأطعمة الغنية بالسوائل: البطيخ، والبرتقال، والتفاح، والعنب، والخيار، والخس، والكرفس، والملفوف.

هل المزيد من الماء أفضل؟

ويقول الخبراء إن تجاوز احتياجاتنا من السوائل لا يوفر أي فائدة إضافية. مثلاً، يتعرض الرياضيون الذين يشربون الكثير من الماء، لخطر انخفاض مستويات الصوديوم في الدم.CNN بالعربية

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