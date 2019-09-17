بحضور الرزاز.. تسليم الأديب أمجد ناصر جائزة الدولة التقديرية في حقل الآداب

عمان – أقامت وزارة الثقافة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حفلا تكريميا للأديب الأردني يحيى النعيمي المعروف بـ “أمجد ناصر” بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية في حقل الأدب للعام الحالي 2019.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت الأسبوع الماضي بمنح الأديب الأردني يحيى النعيمي جائزة الدولة التقديرية في حقل الآداب “نظرا لما قدمه من إسهامات حقيقية في شحن التجربة الشعرية المعاصرة بطاقة خاصة انعكست على قصيدة التفعيلة، وتوظيفه للشعر في بعض مكونات السرد بشكل متميز”.

وقال وزير الثقافة الدكتور محمد أبورمان في كلمة له ” اننا اليوم نحتفل بتسلم الأديب أمجد ناصر جائزة الدولة التقديرية” مشددا على أحقيته في الحصول عليها بعد ان حاز على مكانة عالية في المشهد الثقافي العربي بما أنتج وأضاف وجدد، ولما قدمه للادب والفكر والثقافة وللشعر والرواية والإعلام.

وأضاف “ان هذه الجائزة هي واجب الدولة تجاه الادباء، وتجاه الشخصيات البارزة في الأدب والعلم والفكر، في أن يتم تكريمها، وان يتم الاحتفاء بها لان هذه النخبة من المثقفين والادباء والفنانين هم الذين يقومون بدور كبير في بناء الهويات الوطنية وبناء ثقافات الجيل والمساهمة في بناء الصورة الحضارية للدولة”.

وقال الأديب إلياس فركوح في كلمة أصدقاء الأديب والشاعر” ان أمجد ناصر حمل ذاكرة المكان الأصل ووزعها على تلك المدن في شخصه، ونثرها في نصوصه ليصونها من النسيان، لانه أردني الذاكرة والمنبت، وعروبي الحلم بالتحرر، فلسطيني المكابدة والتشتت، إنساني الأفق والمسعى”.

وأضاف أن من يقرأون إنجازاته الوفيرة، من قراء اليوم والحاضر، وقراء الغد يجدون شعرا مجددا ومغامرا، ونثرا مثقفا أنيقا، ورواية احتفلت بكل من الأرض والإنسان والتاريخ والفن، وأدب الرحلة على نحوه الأدبي الصافي ورؤيته الحضارية، واستعادات حميمة لفصول من السيرة ونصوص حرة، كما هي روح أمجد ناصر، مبينا أن هذه الروح ساهمت في نقل منجزه الأدبي إلى لغات أخرى غير اللغة العربية لانها تحمل أنفاس صاحبها.

وأشار فركوح إلى ان جائزة الدولة في تقديره اليوم، وغدا كل قارىء يشهد على هذا الاستحقاق، ويؤكد هذه الجدارة. فأمجد الأديب وامجد الشاعر ساهم في إثراء المشهد الشعري العربي من خلال مؤلفاته الشعرية، ومسيرته الإبداعية التي وصلت إلى 40 عاما.

يذكر انه تم اختيار الأديب أمجد ناصر الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2019 الذي سيقام نهاية أيلول الحالي، ومنحه وسام الابداع والثقافة والفنون الفلسطيني تقديرا لدوره في اغناء الثقافة العربية، عبر مسيرة إبداعية تجاوزت 40 عاما، وله أعمال أدبية متنوعة، ودواوين شعرية من بينها “مديح لمقهى آخر”، و”بيروت” و “منذ جلعاد كان يصعد الجبل”، و”سُرَّ من رآك”، و”حياة كسرد متقطع”، و”مملكة آدم”.

وفي نهاية الحفل الذي حضره وزراء، وأدباء، وفنانين، سلم رئيس الوزراء جائزة الدولة التقديرية لشقيق الأديب والشاعر أحمد النعيمي نيابة عن الأديب والشاعر يحيى النعيمي الذي تعذر حضوره. – (بترا)