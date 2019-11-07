بحضور كارول سماحة.. انطلاق عرض فيلم “بالصدفة” بالأردن

عمان- الغد– تستضيف عمّان اليوم الفنانة اللبنانية كارول سماحة والعرض الأول والخاص لفيلمها “بالصدفة”، وذلك في سينما تاج مول عند الساعة السادسة مساء، لدعم برامج التوحد في المملكة من خلال جمعية (Autism Mena) “أمينا” التي تعنى بالتوحد.

ويتناول الفيلم الذي تلعب بطولته الفنانة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكك مواضيع اجتماعية في إطار رومانسي، ويتحدث عن امرأة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي، يحدث معها شيئاً يقلب حياتها رأساً على عقب، كما يتناول الفيلم معاناة الأشخاص ذوي طيف التوحد من خلال فتاة تؤدي دورها الفنانة باميلا الكك.

وسيحضر هذا العرض الخاص في عمّان عدد من الإعلاميين، وكذلك عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتوفر مجموعة من التذاكر لمن يرغب بالحضور عن طريق “كراسي.كوم”.

وأعربت الفنانة سماحة عن سعادتها بدعمها قضية التوحد في الأردن عن طريق تواجدها شخصياً، ولقاء جمهورها ومحبيها وكل من يرغب بدعم برامج التوحد في الأردن.

ومن الجدير بالذكر، أن “أمينا” هي مؤسسة غير ربحية تأسست العام 2014، تعنى بالأشخاص ذوي التوحد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولذويهم، وتوعية المجتمع المحلي بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وتطوير البنية التحتية المناسبة ومساندتهم وذويهم في الأردن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تنظم وتشرف على برامج لزيادة عدد المختصين المدربين من ذوي الكفاءة لمساعدة أطفال التوحد.