“بخدمتكم”: 84% من شكاوى المواطنين تتركز على التعقيد في الإجراءات

عمان- الغد- أكد التقرير الأسبوعي لمنصة بخدمتكم، الصادر عن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء اليوم عن الفترة الممتدة من 16- 22 من الشهر الحالي أن 84.3% من شكاوى المواطنين تتركز على التعقيد في إجراءات الخدمة، أما جودة الخدمة فبلغت6.1%، ومن ثم بيئة الخدمة بـ 5.5%، وما نسبته 2.1% للزمن المستغرق للحصول على الخدمة، وأخيراً سلوك الموظف نسبة بلغت 2%.

ووفق التقرير، بلغ عدد الطلبات الواردة لمنصة بخدمتكم الحكومية 2459 طلباً خلال الفترة من 16-22 من الشهر الحالي، وبمعدل 351.3 طلب يومياً.

ووفق مؤشرات المنصة، بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 89%، ووصلت نسبة الطلبات التي تجاوزت الاطار الزمني للرد عليها إلى 2%، في حين بلغت نسبة الرضا عن الحل أو الرّد المقدّم 68%، ونسبة الطلبات المغلقة 70%.

وأظهر التقرير الأسبوعي الخاص بالمنصة أنّ طلب (اسأل الحكومة) احتلّ المرتبة الأولى من طلبات المواطنين المقدمة عبر المنصة بعدد وصل إلى (1394) ، تلاه (الشكاوى) بـ (905) طلبات، ومن ثم الاقتراحات بـ (62) طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الثناء (55) طلباً، ووصلت طلبات الإبلاغ إلى (43) طلباً.

وبيّن التقرير القطاعات الأكثر استقبالاً للشكاوى خلال الأسبوع الماضي؛ وتمثلت في وزارة التربية والتعليم، أمانة عمان الكبرى، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المياه والري، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة المالية، رئاسة الوزراء، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقد شكّلت نسبة الشكاوى لهذه الدوائر ما نسبته 67.7 % من اجمالي الشكاوى على مستوى الجهاز الحكومي.

ومن الجدير ذكره أن كافة المؤشرات المعنية بأداء الجهاز الحكومي عبر منصة بخدمتكم متاحة للجميع من خلال الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء، وعبر الرابط التالي:

https://cmu.gov.jo/Application/mopsd/maindashboard_website.aspx?fbclid=IwAR3v4MUxDiNURXvZrmJG5QShFkHx-XhTNjVUufcd_GelScdSqxFt9WMYQvE