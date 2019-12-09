خطوات لتقوية جهازك المناعي ليقاوم الفيروسات؟

الغد- قدمت مجلة “فرويندين” الألمانية، عددا من النصائح والإرشادات، التي يمكن من خلالها الحماية من الفيروسات، وتقوية الجهاز المناعي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، فقد شملت النصائح عددا من الممارسات التي من شأنها محاربة الفيروسات في الجسم:

ضبط الرطوبة في المنزل

يمكن محاربة فيروسات الإنفلونزا ونزلات البرد عن طريق التأكد من أن نسبة الرطوبة في المنزل لا تقل عن 50 في المئة.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة “برينستون”، فإن الفيروسات تجد في الهواء الجاف بيئة أفضل للتكاثر والانتشار، فضلا عن أن جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة، يسهّل على الفيروسات دخول الجسم.

ممارسة الرياضة

يتعافى الجسد، الذي يتمتع باللياقة البدنية بسرعة عندما تهاجمه الفيروسات، فضلا عن أن الأشخاص، الذين يمارسون الرياضة لمدة 60 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، كما يمكن تعزيز الجهاز المناعي عن طريق المشي لمدة 30 دقيقة يوميا.

النظام الغذائي السليم

هناك العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومنها فيتامين C الموجود في الثمار الحمضية، والسلينيوم الموجود في المكسرات، وفيتامين D في الأسماك الدهنية، والزنك في دقيق الشوفان، والحديد في اللحوم الحمراء.

وقد أثبتت دراسة أن تناول 75 ميليغرام من الزنك يوميا يقلل من تكرار نزلات البرد بمقدار الثلث.

الحالة المزاجية الجيدة

أظهرت دراسة من جامعة “كنتاكي” أن جهاز المناعة يتطور بشكل جيد لدى الأشخاص المتفائلين، والذين يفكرون بإيجابية، في حين أن الخوف والقلق يضعفان الجدار المناعي، ولذلك يوصى بالقيام بالأشياء التي تشعر بالسعادة وتجنب الإجهاد الدائم، لأنه يزيد من مستوى الكورتيزول في الدم، والذي بدوره يمنع تكوين الخلايا المناعية.- وكالات