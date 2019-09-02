حياتناصحة وأسرة

بخلاف العقم.. سببان مرضيان لعدم الإنجاب

منذ 60 دقيقة
قد يرجع عدم الإنجاب إلى أسباب مرضية مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض

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دوسلدورف- قالت الدكتورة بياته كفادبيك إنه بخلاف العقم قد يرجع عدم الإنجاب إلى أسباب مرضية مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت اختصاصية الغدد الصماء الألمانية أنه من السهل تشخيص قصور الغدة الدرقية وعلاجها بواسطة الأقراص المحتوية على هرمونات الغدة الدرقية، مشيرة إلى أن العلاج يرفع احتمالية حدوث الحمل ونجاحه.

أما متلازمة تكيس المبايض فمن الصعب تشخيصها وعلاجها؛ لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراضها، التي تتمثل في عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة نمو الشعر في الوجه والصدر والظهر والسيقان.

ويتم علاج المتلازمة بواسطة الأدوية، التي تحفز عملية التبويض لرفع احتمالية حدوث الحمل، علما بأن العلاج يستغرق عدة أشهر.-(د ب ا)

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