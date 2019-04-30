بخيت: تنمية المجتمع المحلي من أولويات السلطة

أحمد الرواشدة

العقبة- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادي الخاصة المهندس نايف بخيت بأن تنمية المجتمع المحلي وتوفير الخدمات للمواطنين من أولويات السلطة.

وقال خلال لقائه لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان برئاسة المهندس عبد الرزاق طبيشات بأن السلطة قطعت شوطا في تنفيذ مشروع مجمع المدارس المركزية بكلفة 17 مليون دينار في مدينة العقبة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ الذي تعانيه المدارس سن يا فى عدد الطلبة.

واطلع المهندس بخيت اللجنة التي تضم في عضويتها الأعيان المهندس عمر المعاني والدكتور مصطفى البراري والمهندس صخر دودين والدكتور عبدالله الموسى على مشروع المنح الذي تقدمه السلطة إلى أبناء المجتمع المحلي في المدينة والإطراف لتمكينهم من استكمال تعليمهم الأكاديمي الجامعي والتي يزيد عددها سنويا عن 500 منحة.

وأكد رئيس السلطة انه في إطار التوجيه الملكي السامي المتواصل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة فإن سلطة العقبة ستوجه جزءا من هذه المنح العام المقبل إلى التعليم المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ايدي عاملة وطنية متخصصة تستجيب لحاجات سوق العمل خاصة في قطاع السياحة والفنادق والصناعة واللوجستيات.

واشار المهندس بخيت الى انه في هذا السياق وقعت السلطة مع 20 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص اتفاقيات تدريب ينتهي بالتشغيل يمنح بموجبها المتدرب 300 دينار شهريا وضمان اجتماعي تدفع قيمته السلطة إضافة إلى نصف الراتب الممنوح.

ولفت إلى أن التركيز في التنمية لم يعد يقتصر على المركز وإن هذه الجهود تمتد إلى الديسه ووادي رم.

في اللقاء الذي نقل فيه العين طبيشات عددا من مطالب المواطنين في إقليم العقبة عرض مفوض التنمية والإقليم سليمان نجادات المشاريع التي نفذتها السلطة في قرى الإقليم التي يبلغ عدد ها 17 قرية.

وقال إن السلطة تتولى مسؤولية الإقليم الذي يقطنه نحو 25 الف نسمة وأنها خصصت أراض لتأسيس 6 مناطق استثمارية تنطبق عليها شروط المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن هذه المناطق التي بدء العمل فيها و ستعلن في المستقبل القريب عن افتتاح مشاريع فيها أسست من أجل توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

واشار الى ان السلطة نفذت مشاريع متعددة في قرية رم اشتملت على تحديث الشوارع وإنشاء عبارات صندوقية حدت من خطورة سيول الأمطار التي تتشكل في تلك المناطق.

وأكد نجادات أن السلطة أولت الإقليم أهتماما كبيرا عام 2019 بتنفيذ مشاريع تتعلق بدعم المدارس وتمكين أبناء المنطقة من التعليم الجامعي وأيضا تحسين الاحوال المعيشية لحالات إنسانية ودعم مركز الصندوق الأردني الهاشمي.

ملاحظة العين طبيشات عن نظافة مدينة العقبة وتميزها بذلك مقارنة بمحافظات ومدن المملكة اوضحه مفوض المدينة المهندس عبدالله ياسين.

وقال بان من يقوم بتنظيف المدينة شركة من القطاع الخاص ومن خلال عطاء تتنافس عليه الشركات المتخصصة في هذا المجال كل ثلاث سنوات مرة.

وقال إن السلطة تنفق سنويا 4 ملايين دينار على 4 مشاريع استراتيجية تتعلق بالنظافة وإدامة المساحات الخضراء وزيادة مساحتها وإدارة المرافق الصحية في المدينة وصيانة الطرق.

وأبرز المهندس ياسين مشروع السدود ونظام الإنذار المبكر وشبكة التصريف الصحي التي نفذتها السلطة لحماية مدينة العقبة من خطر السيول.

وقال إن السلطة نفذت 17 سدا ما بين تجميعي وترسيبي في وادي تتن واليتم والجيشية من أصل 35 سدا. مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ المتبقي منها.

وأوضح بأن السلطة أنشأت 14 محطة لقياس هطول الأمطار و10 محطات لقياس التدفق المائي في الاودية.

وقدم المهندس ياسين عرضا مفصلا عن نوعية الخدمات التي تقدمها السلطة على صعيد البنية التحتية ومشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة الحفاير الجنوبية لتنظيم الاستخدامات الشاطئية وتطوير المنتج السياحي وزيادة عدد السياح إلى العقبة.

من جهته وصف العين طبيشات ما تم إنجازه في العقبة على مدار عمرها كمنطقة اقتصادية بالنشاط العظيم.

وقال في اللقاء الذي حضره مفوض الإدارية والمالية والجمارك محمود خليفات ومفوض السياحة والشؤون الاقتصادية شرحبيل ماضي أن العقبة تقدم نموذجا حقيقيا للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في النظافة والزراعة وبعض الخدمات.

وأثنى أعضاء لجنة الخدمات في مجلس الأعيان على الجهود والنشاط المبذول من قبل سلطة العقبة وكافة القطاعات فيها لتكون مقصدا سياحيا واستثماريا وتجاريا.