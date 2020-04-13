بدء أخذ عينات عشوائية للكشف عن كورونا في الزرقاء

الزرقاء– بدأت وزارة الصحة اليوم الاثنين، بأخذ عينات عشوائية من نحو الف مواطن بشكل عشوائي من 52 موقعا في محافظة الزرقاء للكشف عن فيروس كورونا.

وبين مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور مبروك السريحين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سحب العينات العشوائية وفحصها يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، أشار إلى ان إدارة المستشفى اتخذت قرارا يقضي بإغلاق صيدلية العيادات بالمستشفى، وعدم صرف الأدوية المزمنة للمواطنين بشكل مباشر، موضحاً أن عملية إيصال الدواء ستتم من خلال التسجيل في منصة الحكومة التي تم الإعلان عنها مسبقا، وستقوم الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعون بإيصالها إلى منازل المواطنين.

وبين السريحين أن إغلاق الصيدلية جاء على ضوء الازدحام والاكتظاظ الذي تشهده من قبل المرضى للحصول على الدواء، ما يتعارض مع القواعد والإجراءات الصحية الاحترازية.

بترا