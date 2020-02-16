بدء أعمال المؤتمر الدولي لوسائل التواصل في الدوحة

غادة الشيخ

الدوحة– بدأت صباح اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي لوسائل التواصل الاجتماعي (التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء) والذي تستمر أعماله لمدة يومين في العاصمة القطرية الدوحة.

وياتي المؤتمر بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيديرالية الدولية للصحفيين وبحضور نشطاء وحقوقيين وإعلاميين عرب وأجانب.

وقال منتدون في المؤتمر، إن التقييد الذي يتعرض له نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يمارس عليهم من خلال؛ الحجر على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب مراقبتهم، واختراقهم، وحتى اعتقالهم.

ودعا المؤتمر إلى إعلان عالمي لحماية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام الدولي لهذه القضايا وجعلها أبرز اهتماماتهم.