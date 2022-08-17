بدء أعمال تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط (العارضة) الأسبوع المقبل

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنه سيتم البدء بأعمال تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط /العارضة من تقاطع الصبيحي حتى تقاطع العارضة الاسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أنه سيتم العمل على تأمين طرق خدمية داخل المشروع؛ لخدمة المجتمع المحلي وتحويل السير الرئيسي كمرحلة أولى على الطرق الرئيسية التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان وذلك من خلال طريق عيرا – الكرامة.

وبينت، أن العمل جارٍ بالتنسيق مع بلدية معدي لتجهيز تحويلة بديلة آخرى من خلال طريق حمرة الصحن، وسيتم استكمال اعمالها بالتزامن مع استكمال تنفيذ الاعمال في بداية المشروع، بطول 1.2 كم، والذي يتضمن الاعمال فيه انشاء جدران استنادية واعادة توسعة وتنفيذ مسارب الطريق مع اعمال الانارة والفصل بالحواجز الخرسانية، لكونه سيتم ربطه مع التحويلة البديلة عند استكمالها، مشيرة إلى أن وزير الاشغال العامة المهندس يحيى الكسبي اجرى جولة ميدانية الاسبوع الماضي لموقع تحويلة حمرة الصحن والتقى خلالها رئيس بلدية معدي فيصل النعيمات والمعنيين.

ونوهت إلى أنه سيتم الاعلان بشكل تفصيلي عن الإغلاق وتفاصيل تحويل السير لاحقاً حيث قامت الوزارة بتجهيز وتأهيل الطريق كتحويلة سير وعمل الصيانة اللازمة له وتزويده بجميع عناصر السلامة المرورية.

وأشارت، إلى أن الأعمال في المشروع تتضمن إعادة تاهيل الطريق الرابط بين تقاطع الصبيحي وتقاطع العارضة لتصبح باربعة مسارب مفصولة بحواجز خرسانية (نيوجيرسي)، متوقعة أن يتم الانتهاء من الاعمال بالمشروع كافة خلال 18 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ.

وأكدت الوزارة، أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان، والذي شرع خلال الفترة الماضية لعقد عدة لقاءات مع الشركاء؛ لتذليل العقبات التي كانت تواجه سير العمل بالمشروع، مبينة أنه تم الإيعاز للمعنيين في المشروع بتزويد الوزارة بأي عائق يواجه سير العمل بعد البدء بالتنفيذ؛ ليصار لحله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات كافة.

يذكر أن مشروع تنفيذ طريق السلط – العارضة ممول بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية وبتمويل جزئي من الخزينة.