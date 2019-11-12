موجز إقتصادي

بدء أعمال مؤتمر”معهد الخرسانة الأميركي حول المواد والتصميم”

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تحت رعاية الاميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية، تبدأ يوم الاحد المقبل الموافق 17/ تشرين الثاني في الجمعية العلمية الملكية أعمال مؤتمر معهد الخرسانة الاميركي حول المواد والتصميم .

يشارك في المؤتمر الذي ينظمه معهد الخرسانة الاميركي وجمعية الخرسانة الاردنية بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين الاردنيين،خبراء ومختصون من داخل الاردن وخارجه لمناقشة آخر التطورات والمستجدات التقنية في مجال البناء الخرساني

وسيناقش المشاركون في المؤتمر، الذي سيعقد على مدار يومين، موضوعات تتعلق بمركبات البوليمرات المقواة بالالياف لبناء الخرسانة المسلحة والخرسانة الكبيرة واستكشاف الأخطاء في البناء الخرساني .

كما سيبحث المشاركون في المؤتمر متطلبات قانون البناء االذي اصدره حديثا معهد الخرسانة الاميركي للبنية الخرسانية .ش

مقالات ذات صلة

“سيدات ورجال الأعمال الاردنيين المغتربين” تثمن افتتاح مكتب خاص في الخليج

منذ يوم واحد

بنك الاتحاد وشركاؤه يرفعون مساهمتهم في “الأردن دبي” إلى 62 %

يناير 17, 2017

مؤشر البورصة ينخفض 0.13 %

يناير 17, 2017

هبوط أسهم اير فرانس بعد بدء اضراب للطيارين

سبتمبر 15, 2014

السوق مغلق المؤشر 1809.98 0.21%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock