بدء أعمال مؤتمر”معهد الخرسانة الأميركي حول المواد والتصميم”

عمان- الغد- تحت رعاية الاميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية، تبدأ يوم الاحد المقبل الموافق 17/ تشرين الثاني في الجمعية العلمية الملكية أعمال مؤتمر معهد الخرسانة الاميركي حول المواد والتصميم .

يشارك في المؤتمر الذي ينظمه معهد الخرسانة الاميركي وجمعية الخرسانة الاردنية بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين الاردنيين،خبراء ومختصون من داخل الاردن وخارجه لمناقشة آخر التطورات والمستجدات التقنية في مجال البناء الخرساني

وسيناقش المشاركون في المؤتمر، الذي سيعقد على مدار يومين، موضوعات تتعلق بمركبات البوليمرات المقواة بالالياف لبناء الخرسانة المسلحة والخرسانة الكبيرة واستكشاف الأخطاء في البناء الخرساني .

كما سيبحث المشاركون في المؤتمر متطلبات قانون البناء االذي اصدره حديثا معهد الخرسانة الاميركي للبنية الخرسانية .ش