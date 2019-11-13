بدء أولى الجلسات العلنية للتحقيق بقضية عزل ترامب

واشنطن– بدأت في مجلس النواب الأمريكي ليلة أمس الثلاثاء، أولى الجلسات العلنية في إطار تحقيقها بشأن استجواب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا عديدة ربما تؤدي الى عزله.

وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس ترامب.

وأضاف شيف وهو ديمقراطي، في بيان، إن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل قد تم استدعاؤهم بالفعل لحضور الجلسات للإدلاء بشهاداتهم.

وستبدأ أول جلسة من الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة يوم الأربعاء، إذ يحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترمب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأميركي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 تشرين الثاني الحالي.

وفي اليوم التالي سيدلي سفير أميركا لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع، وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم، فيما ستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 تشرين الثاني الحالي.

(بترا)