بدء إجراءات تعيين 200 أردني بالقطاع الصحي في قطر

عمان- الغد- بدأت وزارة العمل اليوم الأربعاء، بإجراء المقابلات الخاصة لتعيين 200 باحث عن عمل في القطاع الصحي في عدد من المهن تشمل معالج نطق، اخصائي علاج نطق، محول حالات طارئة، وقابلات قانونيات للعمل بمستشفى حمد في دولة قطر.

وقالت مديرة التشغيل المركزي في وزارة العمل نجاح البريقي، ان لجنة المقابلات من دولة قطر الشقيقة بالتنسيق مع احد مكاتب التشغيل المحلية يتواجدون حاليا الان في الاردن لإجراء الترتيبات والمقابلات النهائية لغايات التعيين، وقاموا بفرز كافة الطلبات التي تم تقديمها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل وحصر الطلبات التي تتوافق مع المتطلبات التي تتناسب مع الوظيفة .

الى ذلك، تستمر مديرية تشغيل عمان الاولى باستقبال طلبات الباحثين عن عمل واجراء المقابلات لدى احدى الشركات المتخصصة في قطاع السيارات في دولة الامارات العربية المتحدة، في مهن فني كهرباء سيارات, حيث بدأت هذه الاجراءات امس الثلاثاء وتستمر حتى غد الخميس, لغايات تعيين نحو 50 باحث عن العمل كمرحلة اولى.

ودعت البريقي الباحثين عن عمل الى التسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل تمهيدا لتشبيكهم مع القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا عبر الرابط الالكتروني (www.sajjil.gov.jo) للاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها المنصة.