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الفراية: إخلاء 560 شخصاً من “حجر البحر الميت” ومنصة “العودة” تفتح الأحد

منذ ساعتين
مدير عمليات خلية الازمة العميد الركن مازن الفراية

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عمان- الغد- بدأت اليوم الجمعة، عمليات إخلاء مواطنين أردنيين من منطقة الحجر الصحي في البحر الميت، عبر سيارات تابعة للتطبيقات الذكية.

وبحسب ما ذكر مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني لإدارة الأزمات، العميد مازن الفراية، إنه من المقرر أن يشمل الإخلاء 560 شخصا اليوم، على أن يتم إخلاء 2770 شخصا على مدى 3 أيام قادمة.

وأضاف  الفراية في تصريح لتلفزيون المملكة، أنه سيتم إعادة فتح منصة عودة الأردنيين من الخارج يوم الأحد القادم.

يذكر أن الذين تم اخلائهم هم أول دفعة وصلت من الطلبة الاردنيين من الخارج من القاهرة واسطنبول ومن المحجور عليهم في الكرفانات والفنادق.

 

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