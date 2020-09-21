بدء إعادة الأطفال المصابين بكورونا من البحر الميت إلى منازلهم

نادين النمري

عمان – بدأت اليوم الاثنين اجراءات إعادة الأطفال المصابين بفيروس كورونا، من المعزولين في البحر الميت مع مرافقيهم، الى منازلهم تطبيقا لقرار الحكومة، الذي صدر أمس الأحد، وقضى بتطبيق العزل المنزلي على الاطفال المصابين دون سن 18.

وقالت ربا مسعود والدة الطفل فيصل (11 عاما) لـ”الغد” إنه “تم إبلاغنا اليوم بالعودة الى المنزل زوجي وطفلي الان يقومان باجراءات الخروج”، مبينة “تم اخبارنا أن العودة ستكون على مجموعات صغيرة لضمان ترتيبات السلامة وعدم الاختلاط”.

وكتب رئيس الوزراء عمر الرزاز في تغريدة له عبر تويتر أمس، “ناقشنا في مجلس الوزراء اليوم بروتوكول عزل الأطفال المصابين بكورونا استنادا للتغذية الراجعة من الميدان والأسر واحتياجات الأطفال المتباينة خلال العزل. وتقرر البدء الفوري بتطبيق العزل المنزلي لكل مصاب كورونا يقل عمره عن 18 عاماً. هدفنا دائما حماية صحة المواطن والمجتمع”.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات في تصريحات صحفية أمس إن اللجنة أوصت بتطبيق العزل المنزلي للأطفال والكوادر الصحية التي تتعامل مع المرضى لامتلاكها القدرات للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم، ويمكن التوسع به مستقبلا ليشمل فئات أوسع من المصابين، ويشمل العزل المنزلي تعليمات وشروط.

وكانت “الغد” نشرت السبت تقريرا موسعا على موقعها الالكتروني لشهادات أمهات تم عزل أطفالهن في المنطقة المخصصة للعزل في البحر الميت، حيث تحدثت الامهات عن الاثر السلبي الكبير الذي لحق بالاطفال نفسيا الى جانب الاثار السلبية على الاسرة لجهة تشتت العائلة بحيث يجب توفر مرافق مع الطفل، في حين تستطيع الاسر تطبيق العزل المنزلي خصوصا