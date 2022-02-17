بدء إعطاء مطعوم كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً الأسبوع المقبل

قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، مؤكداً ضرورة الإقبال على تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، في الجرعات الثلاث، ولبس الكمامة، وذلك في ضوء الإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم الخميس.

وأضاف الهواري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم في رئاسة الوزراء، أن الإجراءات التخفيفية تأتي بالتدرج، وخاصة في ظل تغير الفيروس ومهاجمته للجسم، والتي تدعم الجهود في العودة الآمنة لمقاعد الدراسة في المدارس والجامعات، مشدداً على ضرورة الإقبال لتلقي جرعتي المطعوم لجميع الفئات المستهدفة، والجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع المناعة ضد الفيروس ومتحوراته.

ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ بإعطاء مطعوم كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً، اعتباراً من الأسبوع المقبل في المدينة الرياضية، مبيناً أنه سيتم التوسع في فتح المراكز حسب الإقبال على تلقيها.

وأوضح أنه برز تغير على الفيروس أثناء ظهوره بداية الجائحة، واختلف أثناء انتشار المتحور دلتا، مبيناً أن المتحور أوميكرون أكثر انتشاراً وأقل حدة وهو السائد في الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة، إذ أن الإجراءات الحكومية استطاعت الفصل بين موجتي دلتا وأوميكرون.

وقال الهواري إن الأردن استطاع مقاومة شدة المرض، وذلك من خلال الحملة الوطنية للتطعيم، وتوفر العلاجات، كما ساهمت الخبرات المتراكمة في القطاع الصحي للتعامل مع المرض ومقاومته، مبيناً أن أكثر من 70 بالمئة من الفئة المستهدفة فوق 18 سنة تلقت المطعوم، بينما 20 بالمئة نسبة التطعيم في المدارس للفئة من 12 إلى 17 عاماً، مما يستدعي المزيد من الإقبال على تلقي المطاعيم.

ولفت إلى أن موجة أوميكرون شهدت انخفاضاً في أعداد الوفيات ودخول المستشفيات والتي تصل إلى 1.5 بالمئة، مؤكداً أن الأسبوع الماضي كان الأعلى في حصيلة إصابات الموجة الرابعة الحالية، وبدأت الموجة بالانحسار. وبين أن ارتفاع الإصابات عزز من المناعة المجتمعية، ومن المرجح أن تكون المتحورات القادمة، إن وجدت، أضعف.

وبين أن قرارات الحكومة حافظت على المنظومة الصحية من الانهيار، دون الحاجة إلى ذعر بعدد الحالات، وذلك في ضوء الإدارة الصحيحة للجائحة، مؤكداً أن الوقاية سبيل للحماية من المرض. وقال إن القرارات الحكومية ستتغير حسب الحالة الوبائية، إذ أن أساس القرارات المتعلقة بالإجراءات هو مدى استيعاب القطاع الصحي للحالات.

واضاف أن منصة تسجيل القادمين إلى المملكة باقية للجميع، وذلك لغايات توقيع التعهد وتقديم رسائل توعوية للمبادرة في عزل الشخص في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وفي رده على الصحفيين، قال الهواري إن متوسط بقاء مصاب كورونا في المستشفى 4 أيام، وأن هناك نوعين من العلاجات المتوفرة في الأردن، تكفي لـ 8 آلاف شخص، وستتوفر تباعاً، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية هي المخولة بالإعلان عن نهاية الوباء. – بترا