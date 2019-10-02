بدء إغلاق تقاطع الإرسال/ الحرية الجمعة لإنشاء التقاطع الجديد

عمان- اعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن إغلاق تقاطع الإرسال/ الحرية للسير القادم من تقاطع جسر ناعور وشارع القدس وبالعكس بعد غد الجمعة وكذلك للسير القادم من شارع الحرية باتجاه جسر ناعور وبالعكس، والسير القادم من كوريدور عبدون الى شارع الحرية لغايات إنشاء تقاطع الإرسال الجديد.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر المحارمة لوكالة الانباء الاردنية اليوم الاربعاء، انه سيتم البدء في الأعمال الإنشائية على تقاطع الارسال /الحرية من اربعة مستويات ،وانشاء نفق باتجاهين للسير القادم من شارع الحرية باتجاه كريدور عبدون وبالعكس ،وانشاء دوار على مستوى الشارع الحالي شارع القدس/ تقاطع الارسال.

وفي المستوى الثالث سيتم انشاء جسر باتجاهين للسير القادم من جسر ناعو باتجاه وسط البلد وبالعكس. و في المستوى الرابع سيتم انشاء جسر باتجاه واحد للسير القادم من شارع الحرية باتجاه جسر ناعور.

وبين المحارمة ان كلفة المشروع الذي يستمر 18 شهرا تبلغ 29 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي.

وقررت الوزارة تحويل السير للقادم من تقاطع جسر ناعور باتجاه “شارع القدس وشارع الحرية “،بحيث يسلك التحويلة بعد الأمن العام على اليمين، والقادم من شارع القدس باتجاه جسر ناعور وطريق المطار يسلك شارع البادية بجانب محطة الإرسال للمحروقات باتجاه دوار قرقش ثم شارع جبل عرفات إلى نفق الصحابة وحسب الإرشادات والشواخص المرورية .

ويتوجب على السير القادم من شارع القدس إلى إشارة الإرسال باتجاه البنيات – المقابلين – شارع الحرية الالتفاف من الإشارة الضوئية عند محطة الإرسال للمحروقات والدخول عند مؤسسة المتقاعدين العسكريين ،وتحويل القادم من شارع الحرية المقابلين باتجاه عمان – طريق المطار – مرج الحمام بحيث يسلك التحويلة المرورية عند الحرية مول .

كما قررت تحويل السير القادم من كوريدور عبدون باتجاه البنيات – المقابلين – شارع القدس بحيث يسلك طريق جبل عرفات باتجاه الياسمين ثم دوار قرقش ثم شارع البادية باتجاه الإشارة الضوئية عند محطة محروقات الإرسال.