بدء اجتماع الفريق الفني الحكومي مع “المعلمين”

عمان- الغد- بدأ قبل قليل اجتماع الفريق الفني الحكومي مع مجلس نقابة المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

ويتألف فريق النقابة من:

نور الدين نديم، غالب ابو قديس، فراس سرحان، معتصم بشتاوي، ابراهيم عساف، عبد السلام العياصرة، سلمان مهايرة، مصطفى عناب.

فيما يتألف الفريق الفني الحكومي من:

الأمين العام للشؤون التعليمية المكلف الدكتور نواف العجارمة، ومدير ادارة البعثات محمد الدعجة، ومدير إدارة النشاطات التربوية زيد أبو زيد.

وكان الفريق الوزاري اجتمع أمس بوفد مجلس نقابة المعلمين، دون التوصل إلى اتفاق، حيث أكدت النقابة استمرار الإضراب والانفتاح على الحوار.