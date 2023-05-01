بدء اجتماع عمّان التشاوري حول سورية (صور)

زايد الدخيل– بدأت في العاصمة عمان اليوم الاثنين، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة المشكلة حول سورية، بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسورية، في إطار المناقشات الخاصة بسبل إيجاد حل للأزمة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف نيسان الماضي.

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سورية معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ تشرين الثاني 2011.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية.

وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سورية منذ 12 عاماً.