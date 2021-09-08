زواتي: خارطة طريق لإيصال الغاز المصري للبنان

عمان– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الاجتماع الاجتماع الرباعي اليوم، بحث إعادة ضخ الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية إلى لبنان.

وكشفت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء طاقة مصر وسوريا ولبنان، أنه سيتم عقد اجتماع آخر لوضع خطة عمل لتصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، حيث سيضم الاجتماع ممثلين عن الأردن وسوريا ولبنان، من أجل إعداد الاتفاقيات.

وأضافت أنه سيتم التأكد من جهازية البنية التحتية التي تضررت الفترة الماضية (في الجانب السوري)، وهي بحاجة لوقت حتى تكون جاهزة.

وأكدت زواتي أن مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية مهم لجميع الدول.

وأشارت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بحث مساعدة لبنان من خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ومن خلال الاتصالات الدولية والإقليمية المستمرة، مبينة أن جلالته وجه إلى بذل كل الجهود لمساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة التي يواجهها.

وعن إيصال الغاز المصري إلى لبنان، أنه تم اليوم وضع خارطة للطريق لإيصال الغاز للبنان، حيث تضمن الاجتماع اليوم مراجعة الاتفاقيات والتأكد من جهازية البنية التحتية وجهازية خط الغاز ابتداء من مصر وصولا إلى لبنان.

وأكدت أنه وخلال 3 أسابيع سيكون هنالك صورة واضحة عن الاتفاقيات، -التي نعتبرها شبه جاهزة-.