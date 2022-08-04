بدء استقبال طلبات الاشتراك باللجان المساندة في بلدية اربد

قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، إن البلدية قد بدأت باستقبال طلبات الاشتراك في اللجان المساندة للمناطق.

ولفت إلى أن هذه اللجان تعتبر استشارية تطوعية ذات صفة اعتبارية، تعني بالخدمة المجتمعية بشكل عام والخدمات المقدمة من البلديات بشكل خاص وستكون حلقة وصل ما بين سكان المنطقة وإدارة البلدية.

وأشار ان الهدف من تشكيل هذه اللجان هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإشراك مختلف أفراد المجتمع المحلي في صنع القرار والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمل في مختلف المناطق .

من جهة أخرى قال المستشار الخاص لرئيس البلدية عطا الفرسوني رئيس اللجنة المشكلة لوضع الأسس لاختيار أعضاء اللجان المساندة في المناطق، أن اللجنة اجتمعت بشكل مكثف ودوري ايماناً منها بضرورة وأهمية هذه اللجان مشيراً أنها قد وضعت تصوراً كاملاً عن طبيعة عمل هذه اللجان والاسس الصحيحة في طريقة اختيار أعضاءها بحيث يكون الأعضاء فيها ممثلين لمختلف فئات وشرائح المجتمع المحلي من نساء وشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر ان بلدية اربد الكبرى قد بدأت باستقبال الطلبات للراغبين بالمشاركة في اللجان المساندة للمناطق اعتبارا من اليوم ولغاية تاريخ11/8/2022 على الرابط الالكتروني التالي:

https://forms.gle/uUzRhfZcggTCX5RW9

او عن طريق مراجعة المنطقة المعنية وتعبئة النموذج الورقي المعد لهذه الغاية.